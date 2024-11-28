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Умар использовал цитату Махачева о титуле UFC. Ранее Двалишвили отказался драться с Нурмагомедовым

Умар Нурмагомедов процитировал слова Ислама Махачева о титуле чемпиона UFC.

«Что символизирует этот титул? Он означает, что ты лучший в мире. И раз ты лучший, то неважно, кто стоит напротив тебя. Что я скажу? Нет? Никогда, погнали», − Ислам Махачев», − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»

Мераб дал совет Умару: «Работай, ты не на моем уровне. Заслужи титульник, но не из-за фамилии»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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