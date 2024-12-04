Чимаев – Гэрри: «Ты слишком худой, не лезь к зубам волка, без головы останешься»
Хамзат Чимаев ответил на вызов ирландца Иэна Гарри.
«Ты слишком худой, пацан, не лезь к зубам волка, без головы останешься», – написал боец UFC Хамзат Чимаев.
Иэн Гэрри намерен стать двойным чемпионом UFC: «Сначала я разберусь с Шавкатом, заберу пояс, а затем отберу титул у Чимаева»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
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