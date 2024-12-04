Джервонта Дэвис может завершить карьеру в 2025 году: «Хочу жить, не привлекая к себе внимания»
Джервонта Дэвис хочет уйти из бокса в конце 2025 года.
«Вероятно, займусь созданием портфеля недвижимости, попытаюсь отгородиться от всеобщего внимания. Я просто хочу зарабатывать деньги. Хочу жить, не привлекая к себе внимания», – сказал Джервонта Дэвис.
Дэвис подерется с Ламонтом Роучем-младшим 1 марта в Нью-Йорке (США).
Тренер Дэвиса – о возможном бое со Стивенсоном: «Велика вероятность, что мы увидим это»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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