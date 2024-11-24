Эдгар Берланга: «Сяду на диету, как 50 Cent, чтобы подраться в следующем году с Дэвисом»
Эдгар Берланга хочет подраться с Джервонтой Дэвисом.
«Я хочу провести бой с Джервонтой Дэвисом в следующем году. Сяду на голодную диету, как это сделал 50 Cent, и мы проведем бой в полусреднем весе», – написал в соцсетях боксер Эдгар Берланга.
Дэвис поддержал Тайсона после поражения: «Все это дерьмо ничего не значит. Ты навсегда останешься легендой»
Официально: Джервонта Дэвис подерется с Ламонтом Роучем 14 декабря
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Эдгара Берланги
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