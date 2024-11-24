Эдгар Берланга: «Сяду на диету, как 50 Cent, чтобы подраться в следующем году с Дэвисом»

Эдгар Берланга хочет подраться с Джервонтой Дэвисом.

«Я хочу провести бой с Джервонтой Дэвисом в следующем году. Сяду на голодную диету, как это сделал 50 Cent, и мы проведем бой в полусреднем весе», – написал в соцсетях боксер Эдгар Берланга .

Дэвис поддержал Тайсона после поражения: «Все это дерьмо ничего не значит. Ты навсегда останешься легендой»

Официально: Джервонта Дэвис подерется с Ламонтом Роучем 14 декабря