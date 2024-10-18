Альберт Батыргазиев: «Делали предложение Дэвису, но он отказался. Предпочел поединок с Роучем»
«Мне уже хочется провести 12 раундов, потому что спрос рождает предложение. Намекаю на титульные бои, хочется проводить их чаще. Хочется объединить пояса, чувствую, что эта цель близка. Если раньше я не говорил о таких именах, как Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон... Считал, что было рано, то сейчас самое время начинать об этом говорить.
Мы делали предложение Джервонте, но он отказался. Он предпочел поединок с Ламонтом Роучем в декабре. Даже если Роуч проиграет в поединке в легком весе, то он должен будет провести защиту со мной в течение 120 дней. Я обязательный претендент», – заявил боксер Альберт Батыргазиев.
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Официально: Джервонта Дэвис подерется с Ламонтом Роучем 14 декабря
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