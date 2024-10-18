Альберт Батыргазиев: «Делали предложение Дэвису, но он отказался. Предпочел поединок с Роучем»

Джервонта Дэвис отказался от поединка с Альбертом Батыргазиевым.

«Мне уже хочется провести 12 раундов, потому что спрос рождает предложение. Намекаю на титульные бои, хочется проводить их чаще. Хочется объединить пояса, чувствую, что эта цель близка. Если раньше я не говорил о таких именах, как Джервонта Дэвис , Шакур Стивенсон ... Считал, что было рано, то сейчас самое время начинать об этом говорить.

Мы делали предложение Джервонте, но он отказался. Он предпочел поединок с Ламонтом Роучем в декабре. Даже если Роуч проиграет в поединке в легком весе, то он должен будет провести защиту со мной в течение 120 дней. Я обязательный претендент», – заявил боксер Альберт Батыргазиев .

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Официально: Джервонта Дэвис подерется с Ламонтом Роучем 14 декабря