Официально: реванш между Бетербиевым и Биволом пройдет 22 февраля

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх официально анонсировал кард боксерского турнира, который пройдет 22 февраля.

В главном бою состоится матч-реванш за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом . А в со-главном событии пройдет чемпионский поединок за пояс IBF в тяжелом весе между чемпионом Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Первый поединок между Бетербиевым и Биволом закончился победой Бетербиева решением большинства судей.

Артур Бетербиев: «Хотел бы ум Роя Джонса. И двигаться, как он»