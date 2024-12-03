Официально: реванш между Бетербиевым и Биволом пройдет 22 февраля
Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх официально анонсировал кард боксерского турнира, который пройдет 22 февраля.
В главном бою состоится матч-реванш за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. А в со-главном событии пройдет чемпионский поединок за пояс IBF в тяжелом весе между чемпионом Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.
Первый поединок между Бетербиевым и Биволом закончился победой Бетербиева решением большинства судей.
Артур Бетербиев: «Хотел бы ум Роя Джонса. И двигаться, как он»
Опубликовал: Денис Дорофеев
Источник: твиттер Турки Аль эш-Шейха
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости