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Официально: реванш между Бетербиевым и Биволом пройдет 22 февраля

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх официально анонсировал кард боксерского турнира, который пройдет 22 февраля.

В главном бою состоится матч-реванш за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. А в со-главном событии пройдет чемпионский поединок за пояс IBF в тяжелом весе между чемпионом Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Первый поединок между Бетербиевым и Биволом закончился победой Бетербиева решением большинства судей.

Артур Бетербиев: «Хотел бы ум Роя Джонса. И двигаться, как он»

Опубликовал: Денис Дорофеев
Источник: твиттер Турки Аль эш-Шейха
Турки Аль эш-Шейх
Бивол - Бетербиев
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