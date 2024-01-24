Поветкин – о бое Нганну и Джошуа: «Энтони уверенно разберется с Фрэнсисом»

Александр Поветкин уверен в победе Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну.

«Джошуа должен разобраться. Я в этом уверен. И он разберется с Нганну гораздо лучше, чем это сделал Фьюри. на тот поединок вышел неготовым», – сказал бывший боксер-тяжеловес .

Напомним, что и подерутся в Саудовской Аравии 8 марта.

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