Поветкин – о бое Нганну и Джошуа: «Энтони уверенно разберется с Фрэнсисом»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин уверен в победе Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну.

«Джошуа должен разобраться. Я в этом уверен. И он разберется с Нганну гораздо лучше, чем это сделал Фьюри. Тайсон Фьюри на тот поединок вышел неготовым», – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.

Напомним, что Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа подерутся в Саудовской Аравии 8 марта.

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1 комментарий
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А если не разберется? То что скажем? Джошуа был не готов
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