Шлеменко хочет второй бой с Исмаиловым: «Наш первый поединок стал самым серьезным бойцовским событием страны в 2022 году»

Александр Шлеменко хочет второй бой с Магомедом Исмаиловым.

«Я до сих пор заинтересован в реванше, ведь наш первый бой стал самым серьезным бойцовским событием страны в 2022 году. Да и вообще, турнир RCC 13 был самым мощным и самым запоминающимся. Говорю, как есть. Может быть, кто-то возразит, тогда я принесу свои извинения. А главное – если первый бой получился таким, то реванш будет еще громче.

Поэтому, конечно же, хотелось бы провести такое громкое событие. Но опять-таки, я все прекрасно понимаю, если Магомед не в состоянии или у него есть проблемы с физическими кондициями, то пожелаем ему здоровья. Но если он все-таки захочет, я готов», – сказал боец MMA Александр Шлеменко .

Напомним, первый бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова прошел 3 декабря 2022 года на турнире RCC 13. Магомед выиграл противостояние единогласным решением.

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