Промо-ролик реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри
Появился промо-ролик поединка Фьюри – Усик.
Ролик сделан в стиле ночных кошмаров.
Видео – здесь.
💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?
Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Турки Аль эш-Шейха
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