Тактаров – о поединке Усика и Фьюри: «Бой будет напряженным. У Тайсона есть шанс доказать свои слова»

Олег Тактаров считает, что реванш Усика и Фьюри получится напряженным.

«У Тайсона есть шанс сосредоточиться и на деле доказать то, о чем он говорит. Бой будет напряженным. Усика я знаю, Фьюри – нет, так что пусть попытается выиграть», – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фрэнк Уоррен: «Когда Фьюри победит Усика, он станет лучшим боксером поколения. И никто не сможет это оспорить»

💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?