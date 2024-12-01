Ян поблагодарил тренеров и команду после победы над Фигейредо: «Я всего лишь делаю то, что люблю на протяжении 19 лет»

Петр Ян поблагодарил причастных к победе над Дейвисоном Фигейредо.

«Хочу поблагодарить тренера Кайрата Нурмаганбетова за контроль и подготовительный процесс. Огромное спасибо спарринг-партнерам, которые на разных этапах подготовки были рядом. Большая благодарность моей команде «Архангел Михаил» и академии RCC за мощнейшую поддержку.

Я всего лишь делаю то, что люблю на протяжении 19 лет. Временами это очень сложно. Травмы, поражения, много различных обстоятельств, которые пытаются проверить тебя на прочность! Верьте и будьте благодарны», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян .

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