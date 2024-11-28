В ингушском промоушене NFL предложили бой Шовхалу Чурчаеву: «Думаем, он не все сказал в ММА»

Шовхал Чурчаев может выступить на турнире NFL 2 в Ингушетии.

21 декабря в Ингушетии состоится турнир по смешанным единоборствам под эгидой NFL.

«Мы также следим за этим рынком и понимаем, что сейчас многие ребята из среды поп-ММА захотят проверить себя в классических бойцовских лигах.

Мы готовы дать им такую возможность. Мы ничуть не забываем и про Шовхала Чурчаева и готовы также обсудить с ним возможность потенциального боя. Думаю, что Шовхал еще не все сказал в ММА», − сказал босс NFL Гилани Калиматов.

Hardcore FC сообщил об отмене боя Чурчаева и Сибирского Конора: «Шовхал заболел и предоставил медицинское заключение»