В ингушском промоушене NFL предложили бой Шовхалу Чурчаеву: «Думаем, он не все сказал в ММА»
Шовхал Чурчаев может выступить на турнире NFL 2 в Ингушетии.
21 декабря в Ингушетии состоится турнир по смешанным единоборствам под эгидой NFL.
«Мы также следим за этим рынком и понимаем, что сейчас многие ребята из среды поп-ММА захотят проверить себя в классических бойцовских лигах.
Мы готовы дать им такую возможность. Мы ничуть не забываем и про Шовхала Чурчаева и готовы также обсудить с ним возможность потенциального боя. Думаю, что Шовхал еще не все сказал в ММА», − сказал босс NFL Гилани Калиматов.
Hardcore FC сообщил об отмене боя Чурчаева и Сибирского Конора: «Шовхал заболел и предоставил медицинское заключение»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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