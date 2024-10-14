Похоже, Hardcore Сульянова закрывают из-за массовой драки. Поп-ММА – все?

Разбор ситуации.

Промоушен Hardcore – флагман поп-ММА, объединивший филиалы по кулачным боям, боксу и ММА. В лиге постоянно скандалят и дерутся вне клетки, что приводит к уголовным делам. Но в этот раз все серьезнее – Hardcore могут закрыть.

Чего ждать?

В 2024-м в Hardcore происходило слишком много скандалов: массовые драки и оскорбления на национальной почве

Кулачные бои в России проводятся под эгидой Федерации бокса, у которой к лиге постоянные претензии. В апреле на турнире Hardcore произошла массовая драка: тогда чемпион Наби Набиев набросился на Аркадия Осипяна, с которым конфликтовал. Помочь Набиеву выскочила толпа, которая забила Осипяна и его товарища так, что потребовалась госпитализация.

После этого 20-летнего Набиева пожизненно исключили из Hardcore, а Федерация бокса – дисквалифицировала. Набиев дерется в ММА, а не кулачке, поэтому мог пойти в другие промоушены. Почти все от него отказались, а принял только Hype Fighting – в скандальное реалити-шоу в Таиланде.

Там Набиев победил малоизвестного Алексея Чабанова, который после поражения нокаутировал туриста в Таиланде. При этом Чабанов пьяным вел стрим, просил деньги на наркотики, а перед атакой – облапал девушку жертвы. Вряд ли о такой оппозиции мечтал Набиев, который называл себя самым молодым чемпионом и «новым Джоном Джонсом».

Другой скандал – выходка Джавида Рзаева в июле-2024, назвавшего другую звезду Hardcore Артура Кулинского «русской свиньей». Тогда Умар Кремлев, член исполнительного комитета и бывший генеральный секретарь Федерации бокса, сказал :

«Люди привыкли к негативу – репостят и пересылают друг другу. А такие лиги, как Hardcore, привыкли на этом пиариться, поднимать рейтинг. Это печально. Мои рекомендации – пусть меняют пиар. Либо в ближайшее время это все закончится очень печально.

Я за то, чтобы прикрыть эту лавочку. Молодежь развращается. В боксе должны быть те, кто за традиционные ценности, духовное обогащение, дисциплину и уважение».

Теперь у Hardcore отняли лицензию по боксу и кулачным боя. Но не торопитесь его закрывать

В июле, после громких инцидентов, Федерация бокса приостановила лицензию Hardcore, но почти сразу восстановила. Сейчас все серьезнее: Наби Набиев, вернувшийся из России, арестован в аэропорту. Он находится под домашним арестом – в худшем случае за нападение на Осипяна ему грозит до 7 лет тюрьмы. После этого Федерация бокса объявила, что лишает Hardcore лицензии – на кулачные бои и бокс.

«Обе организации нарушили обязательные нормы и правила:

• не представили соглашения между промоутером и бойцами, соглашения о бое;

• не представили перечень профессиональных спортивных соревнований;

• порядка компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад супервайзера.

Повлияли постоянные новости о драках и оскорблениях со стороны участников промоушена. В июле-2024 Федерация бокса России приостанавливала действие лицензии Hardcore FC», – говорится в заявлении Федерации бокса России.

Бывший боксер и член Общественной палаты Григорий Дрозд объяснил, какие ограничения накладываются на Hardcore из-за лишения лицензии. По его словам , после отзыва лицензии Hardcore не имеет права организовывать кулачные и боксерские поединки на стадионах и где-либо еще.

Федерация бокса дала организаторам Hardcore право развивать и популяризировать спорт по двум дисциплинам, потому что надеялась на позитивный исход, но руководство промоушена не справилось с задачей. Теперь их бои не будут обслуживать профессиональные рефери. Если лига все равно организует ивент, то за это ей могут прилететь санкции.

Что будет с Hardcore? Даже если лига лишится кулачки и бокса (что далеко не факт), останется Hardcore MMA – филиал, не подчиняющийся Федерации бокса. Проблема, что зрители Hardcore любят именно голые кулаки, а ММА смотрят меньше. Если лига потеряет кулачку, то все равно останется на рынке. Например, будет конкурировать с «Нашим делом» – промоушеном, который проводит ивенты только по ММА или по гибридным правилам, но в перчатках.

Что будет с кулачными бойцами Hardcore? Пока об этом говорить рано, но при худшем раскладе они пойдут в другие промоушены. Например, в Top Dog и RCC Hard – в этих лигах нет скандалов, поэтому у Федерации бокса нет претензий. Глава RCC Hard Николай Клименко уже заявил , что готов подписать бойцов Hardcore:

«Логичное решение Федерации бокса России. Думаю, никто этому не удивился. К сожалению, сейчас большое количество бойцов окажется без работы. И я сразу хочу обратиться к менеджерам Леко [Лендруша Акопяна], Киборга [Мухаммада Калмыкова], [Николая] Данилова и [Тимура] Слащинина. Мы готовы сохранить эти противостояния на своей площадке».

Но говорить о закрытии Hardcore рано – до легализации кулачные бои спокойно проводились без Федерации бокса. Есть другие федерации, которые могут помочь Hardcore существовать (например, Федерация панкратиона).

Хотя ситуация тяжелая: Федерация бокса и Умар Кремлев вряд ли позволят Hardcore спокойно работать в России. Не исключено, что они подключат административный ресурс – учитывая скандальную репутацию Hardcore, инструментов урегулирования у промоушена мало.

Возможно, поэтому сразу после отзыва лицензии Hardcore опубликовал пост , что помогает бойцам на СВО. А на последних турнирах появился боец Анубис – он поссорился с Hardcore, облил лигу грязью, но неожиданно вернулся после службы в зоне СВО. Он уже выиграл один бой, а на пресс-конференцию пришел в военной форме.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; vk.com/hardcore.fighting