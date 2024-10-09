«Это последнее предупреждение». Почему сын Кадырова запретил чеченцам драться в поп-ММА?

Возможно, из-за реалити-шоу с Чимаевым.

В мае 18-летний сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Он продолжил борьбу местных чиновников с поп-ММА, начавшуюся еще два года назад.

Кадыров-младший запретил чеченцам драться в поп-ММА. Почему это происходит именно сейчас?

Кадыров годами боролся с чеченцами в поп-ММА, но безрезультатно. Дело продолжил сын: «Мы больше не можем терпеть подобное поведение»

У себя в телеграм-канале Кадыров-младший осудил чеченских бойцов, дерущихся в поп-ММА. Кадыров считает, что они «порочат честь чеченского народа»:

«Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. Несмотря на многочисленные предупреждения, вы продолжаете вести себя так, словно не осознаете последствий своих действий. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, как ваше поведение подрывает уважение к нашему народу и культуре.

Я призываю всех представителей чеченской национальности, участвующих в поп-ММА, сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре. Под руководством Главы Чеченской Республики в регионе и за его пределами ведется огромная работа по возрождению наших обычаев и духовному воспитанию подрастающего поколения. Вы своим поведением ставите под угрозу эти усилия и старания.

Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение».

Кадыров-младший упоминает «многочисленные предупреждения» не просто так. Чеченцы годами дерутся в поп-ММА, а блогеры Асхаб Тамаев и Альфредо Аудиторе создали скандальный промоушен Hype Fighting (Тамаев продал свою долю в мае 2022-го). В августе-2022 Кадыров хотел «привлечь к ответу» чеченцев, которые позорят республику:

«Определенные лица позиционируют себя чеченскими спортсменами и порочат своими поступками наш народ. Позже выясняется, что эти персонажи на самом деле не представляют ни чеченский народ, ни чеченскую школу спорта, и действуют в меркантильных интересах. Будем работать, выявлять и привлекать к ответу».

После этого в Министерстве спорта ЧР провели собрание с чеченскими звездами поп-ММА: Асхабом Тамаевым, Альфредо Аудиторе, Шовхалом Чурчаевым, Арби Эмиевым, Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым и другими. Чиновники представили негласный свод правил: бойцы не должны нарушать закон, оскорблять других, нарушать культуру России и Чечни, выходить за рамки дозволенного и вести себя «неподобающим образом».

Воспитательная беседа не сработала – в сентябре 2023-го Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с бойцами после массовой драки в московском ТЦ «Ривьера». Ее спровоцировал Чурчаев, сорвавший бой с Артемом Рофалем в «Нашем деле». Глава лиги Армен Гулян пообещал больше не проводить бои с участием чеченской звезды.

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Попытки Кадырова и политиков Чечни повлиять на бойцов за два года не помогли. Чеченцев в поп-ММА не так много, но скандалы с их участием случаются. Вот лишь некоторые хайлайты:

• В октябре 2023-го бойца поп-ММА Ильяса Якубова арестовали за экстремизм. Это друг Чурчаева, устроивший драку в ТЦ «Ривьера».

• В апреле 2024-го экс-боец Hardcore Ибрагим «Никархо» Исламов устроил ДТП на каршеринговом Porsche Cayenne. Он врезался в разводную часть Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Арестован и ждет суда.

• В сентябре стартовало скандальное реалити-шоу Hype Reality, которое ведет Альфредо Аудиторе. Тренер одной из команд – чеченский боец UFC Хамзат Чимаев.

• В октябре появилось видео скандальной драки чеченца Хамзата Куриева и крымчанина Александра Хоронженко. Оба – бойцы Hardcore FC, но подрались на детской площадке в Москве.

Все инциденты произошли после предупреждений Кадырова. Альфредо присутствовал на встрече с чиновниками в 2022-м, но по-прежнему снимает скандальное Hype Reality. В каждой серии – драки, хотя Альфредо их осуждает: призывает бойцов делать «спортивный» контент и грозит штрафами за драки.

Но это не работает: Hype всегда монетизировал скандалы и не может без них жить. В первой серии дагестанец Тимур «Фартовый» ударил иранца Мохаммеда Хейбати, у которого была травма лица, во второй – напал на дагестанца Залимхана Юсупова и иранца Али Хейбати. В третьей серии на улице подрались езид Роман Авдал и ингуш Иса Баркинхоев.

Чеченцы пока не шумели, но на шоу их много. Чимаев дистанцировался от трэша и запрещает ругаться в его присутствии. Но без него – хаос: Хейбати бегал с ножом по столовой, чтобы отомстить «Фартовому», а Чурчаев ударил Мохаммеда со спины. Пока вышло три серии шоу, но в каждой градус трэша повышается.

Драка Хамзата Куриева – другой осенний скандал в поп-ММА. Куриев годами конфликтует со звездой Hardcore Мухамедом Калмыковым – они часто дрались на улице. Друг Калмыкова Александр Хоронженко заступился за него и тоже поссорился с Куриевым. Бойцы Hardcore подрались на детской площадке – Хоронженко выигрывал, но Куриеву помогли друзья. Они толпой набрасывались на крымчанина и мешали ему драться.

В соцсетях возмутились тем, что Куриев не дрался с Хоронженко один на один. После драки он записал серию видео, в которых выставлял себя победителем, чем усилил хейт фанатов. Возможно, он дошел до Ахмата Кадырова, который теперь хочет запретить чеченцам драться в поп-ММА. Кстати, Куриев в 2022-м участвовал в беседе с чиновниками в Чечне, но нарушил их негласные запреты.

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Фото: телеграм-канал Ахмата Кадырова ; Hype Fighting Championship ; РИА Новости /Григорий Сысоев