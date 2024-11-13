Турнир Hype FC с участием Пираева и Аббасова был отменен за несколько минут до начала

В Подмосковье отменили турнир Hype FC.

Как сообщает «Чемпионат», турнир был отменен за несколько минут до начала. Основатель организации Мухаммед Носаев, известный как Альфредо Аудиторе, начал анонсировать бои вечера, после чего неизвестные мужчины зашли на арену и увели Носаева в неизвестном направлении.

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