Александр Емельяненко: «Мы такая нация, что сначала нам страшно, а потом становится похер. А когда нам похер, то всем становится страшно»
Александр Емельяненко написал, что для него честь быть русским.
«Мы такая нация, что сначала нам немножко страшно, а потом нам становится похер. А когда нам похер, то всем становится страшно», – сказал Александр Емельяненко.
Емельяненко последний официальный бой провел в ноябре 2021 года, проиграв удушающим приемом бразильцу Марсио Сантосу.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Александра Емельяненко
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