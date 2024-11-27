Александр Емельяненко: «Мы такая нация, что сначала нам страшно, а потом становится похер. А когда нам похер, то всем становится страшно»

Александр Емельяненко написал, что для него честь быть русским.

«Мы такая нация, что сначала нам немножко страшно, а потом нам становится похер. А когда нам похер, то всем становится страшно», – сказал Александр Емельяненко .

Емельяненко последний официальный бой провел в ноябре 2021 года, проиграв удушающим приемом бразильцу Марсио Сантосу.

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