Даниэль Дюбуа проведет бой с Джозефом Паркером 22 февраля
Даниэль Дюбуа будет защищать титул 22 февраля.
Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа проведет вторую защиту титула против 32-летнего экс-чемпиона Джозефа Паркера на The Riyadh Season в Саудовской Аравии. Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.
Паркер – временный обладатель титула WBO.
Дюбуа в сентябре 2024 года нокаутировал Энтони Джошуа, проведя первую защиту титула.
Фрэнк Уоррен: «Дюбуа готовится к поединку в феврале. Маловероятно, что соперником будет Джошуа»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: сайт Дэна Рафаэля
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