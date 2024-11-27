Израильские подписчики подали иск на $2,75 млн на Netflix из-за проблем с трансляцией боя Тайсон – Пол

В Израиле подали судебный иск против стриминговой платформы Netflix.

Подписчики сервиса из Израиля судятся из-за проблем с трансляцией боя Майка Тайсона и Джейка Пола .

Зрители подали коллективный иск на сумму 10 млн шекелей ($2,75 млн).

Израильские подписчики пожаловались, что заплатили $15 за месячную подписку, но трансляция поединка не работала. Netflix обвиняют в нарушении обещаний, в компании ситуацию пока не прокомментировали.

Правда ли, что Майк Тайсон поддался Полу и не стал его вырубать? Разбираем теорию фанатов

Netflix сообщил, что бой Тайсона и Пола посмотрели 108 миллионов зрителей