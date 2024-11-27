Израильские подписчики подали иск на $2,75 млн на Netflix из-за проблем с трансляцией боя Тайсон – Пол
В Израиле подали судебный иск против стриминговой платформы Netflix.
Подписчики сервиса из Израиля судятся из-за проблем с трансляцией боя Майка Тайсона и Джейка Пола.
Зрители подали коллективный иск на сумму 10 млн шекелей ($2,75 млн).
Израильские подписчики пожаловались, что заплатили $15 за месячную подписку, но трансляция поединка не работала. Netflix обвиняют в нарушении обещаний, в компании ситуацию пока не прокомментировали.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing News 24
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