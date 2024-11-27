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Джон Джонс: «Перед боем с Рэмпейджем Джексоном я был напуган. Он снился мне»

Джон Джонс назвал бойца, которого боялся перед боем.

«Перед боем с Рэмпейджем Джексоном я был напуган. Он снился мне. Мне пришлось все переосмыслить в голове, чтобы выйти с ним в октагон. И я отлично выступил», – сказал боец UFC Джон Джонс.

В сентябре 2011 года на UFC 135 Джонс победил Джексона удушающим приемом в четвертом раунде.

Джон Джонс: «Определенно буду драться в 2025-м. Ведем переговоры с UFC»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Nina Drama
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