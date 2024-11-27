Джон Джонс: «Перед боем с Рэмпейджем Джексоном я был напуган. Он снился мне»
Джон Джонс назвал бойца, которого боялся перед боем.
«Перед боем с Рэмпейджем Джексоном я был напуган. Он снился мне. Мне пришлось все переосмыслить в голове, чтобы выйти с ним в октагон. И я отлично выступил», – сказал боец UFC Джон Джонс.
В сентябре 2011 года на UFC 135 Джонс победил Джексона удушающим приемом в четвертом раунде.
Джон Джонс: «Определенно буду драться в 2025-м. Ведем переговоры с UFC»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Nina Drama
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