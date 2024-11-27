Девушка Макгрегора: «Я люблю его, доверяю и верю. У нас крепкая семья!»

Девушка Конора Макгрегора отреагировала на вердикт в деле о сексуальном насилии.

«Мы с моим мужчиной создали прекрасную жизнь вместе. Я люблю его, доверяю и верю! Улыбки наших четверых детей свидетельствуют о том, какой он есть! Никто не имеет права комментировать наши отношения – мы доверяем и любим друг друга.

Ничто и никто этого не изменит. У нас крепкая семья!» – написала Ди Девлин, опубликовал фото:

Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии в отношении женщины, которое произошло в 2018 году в Дублине.

Странная лавстори Конора и его женщины – у них четверо детей, но они не женаты

Конор Макгрегор больше не лицо бренда виски Proper Twelve из-за вердикта в деле о сексуальном насилии