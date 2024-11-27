Девушка Макгрегора: «Я люблю его, доверяю и верю. У нас крепкая семья!»
Девушка Конора Макгрегора отреагировала на вердикт в деле о сексуальном насилии.
«Мы с моим мужчиной создали прекрасную жизнь вместе. Я люблю его, доверяю и верю! Улыбки наших четверых детей свидетельствуют о том, какой он есть! Никто не имеет права комментировать наши отношения – мы доверяем и любим друг друга.
Ничто и никто этого не изменит. У нас крепкая семья!» – написала Ди Девлин, опубликовал фото:
Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии в отношении женщины, которое произошло в 2018 году в Дублине.
Странная лавстори Конора и его женщины – у них четверо детей, но они не женаты
Конор Макгрегор больше не лицо бренда виски Proper Twelve из-за вердикта в деле о сексуальном насилии
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Ди Девлин
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