Бернс – о призовых UFC за выступление на турнире: «$50 тысяч. Что бы вы делали с таким деньгами?» Иге ответил: «Отдал бы $20 тысяч на налоги»

Гилберт Бернс и Дэн Иге обсудили размер бонуса за выступление в UFC.

«$50 тысяч! Что бы вы сейчас сделали с такими деньгами?» – написал в соцсетях боец UFC Гилберт Бернс .

Дэн Иге ответил: «Потратил бы $20 тысяч на налоги».

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