Бернс – о призовых UFC за выступление на турнире: «$50 тысяч. Что бы вы делали с таким деньгами?» Иге ответил: «Отдал бы $20 тысяч на налоги»
Гилберт Бернс и Дэн Иге обсудили размер бонуса за выступление в UFC.
«$50 тысяч! Что бы вы сейчас сделали с такими деньгами?» – написал в соцсетях боец UFC Гилберт Бернс.
Дэн Иге ответил: «Потратил бы $20 тысяч на налоги».
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Нокаут за 19 секунд и Прохазка, не стоявший на ногах. Каким получился UFC 303 без Конора?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Гилберта Бернса
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