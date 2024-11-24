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Бернс – о призовых UFC за выступление на турнире: «$50 тысяч. Что бы вы делали с таким деньгами?» Иге ответил: «Отдал бы $20 тысяч на налоги»

Гилберт Бернс и Дэн Иге обсудили размер бонуса за выступление в UFC.

«$50 тысяч! Что бы вы сейчас сделали с такими деньгами?» – написал в соцсетях боец UFC Гилберт Бернс.

Дэн Иге ответил: «Потратил бы $20 тысяч на налоги».

Бернс – о титульной гонке в дивизионе: «Слышал, что Рахмонов подерется за пояс в декабре»

Нокаут за 19 секунд и Прохазка, не стоявший на ногах. Каким получился UFC 303 без Конора?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Гилберта Бернса
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