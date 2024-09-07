UFC Vegas 97: Бернс – Брэди, Андраде против Силвы и другие бои
В ночь на 8 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Vegas 97. Ивент возглавит поединок в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Шоном Брэди.
В соглавном бою Джессика Андраде (26-12) подерется с Натальей Силвой (17-5-1).
Другие бои:
Стив Гарсия (16-5) – Кайл Нельсон (16-5-1);
Мэтт Шнелль (16-8) – Коди Дерден (16-6-1);
Трэвор Пик (9-2) – Яналь Ашмуз (7-1).
Предварительный кард турнира покажет «Матч! Боец», начало в 23:00 по мск. Главный кард стартует в 02:00 на «Матч ТВ». Весь турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
Взвешивание перед UFC Vegas 97: Бернс и Брэди показали одинаковые цифры, Андраде легче Силвы
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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