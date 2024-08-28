Бернс – о титульной гонке в дивизионе: «Слышал, что Рахмонов подерется за пояс в декабре»

Гилберт Бернс заявил, что Шавкат Рахмонов может подраться за титул до конца года

«Судя по положению дел в дивизионе, Шавкат получит титульный бой следующим. Я слышал, что он может подраться за пояс уже в декабре. Он главный претендент на титул», – сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс .

Рахмонов (18-0) в последний раз выходил в октагон в декабре-2023, когда задушил Стивена Томпсона во втором раунде.

Шавкат Рахмонов: «Мой рекорд – 18-0. Усман проиграл три раза подряд. Не должно быть сомнений, кто из нас заслуживает боя за титул»

Белал Мухаммад: «Рахмонов – мой следующий соперник. Заберу его нолик»