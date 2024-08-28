Бернс – о титульной гонке в дивизионе: «Слышал, что Рахмонов подерется за пояс в декабре»
Гилберт Бернс заявил, что Шавкат Рахмонов может подраться за титул до конца года
«Судя по положению дел в дивизионе, Шавкат получит титульный бой следующим. Я слышал, что он может подраться за пояс уже в декабре. Он главный претендент на титул», – сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс.
Рахмонов (18-0) в последний раз выходил в октагон в декабре-2023, когда задушил Стивена Томпсона во втором раунде.
Шавкат Рахмонов: «Мой рекорд – 18-0. Усман проиграл три раза подряд. Не должно быть сомнений, кто из нас заслуживает боя за титул»
Белал Мухаммад: «Рахмонов – мой следующий соперник. Заберу его нолик»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости