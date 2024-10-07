Официально: Джервонта Дэвис подерется с Ламонтом Роучем 14 декабря

Официально анонсирован следующий бой Джервонты Дэвиса.

Дэвис подерется с Ламонтом Роучем-младшим. Бой пройдет 14 декабря в Хьюстоне (США).

Сообщается, что поединок пройдет за титул WBA в легком весе, которым владеет Джервонта.

Роуч владеет поясом WBA во втором полулегком весе. В июне он победил техническим нокаутом в восьмом раунде Фиргала Маккрори. На счету Ламонта 25 побед, одна ничья и одно поражение.

Дэвис последний бой провел в апреле 2023-го, но результат поединка аннулирован из-за дисквалификации Райана Гарсии . Дэвиса 29 побед.

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