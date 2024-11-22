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Масвидаль хочет драться с Эдвардсом: «Если Конор не решится, то у меня есть история с Леоном»

Хорхе Масвидаль высказался о бое с Леоном Эдвардсом.

«Если Конор захочет драться со мной, то отлично − я убью его. Если не захочет, то есть Леон Эдвардс.

У нас с ним есть история, и пришло время ее завершить. Я не занят, он тоже свободен. Погнали, подпишем контракт, и я разобью тебе лицо», − сказал бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль, завершивший карьеру в 2023 году.

Масвидаль хочет драться с Конором: «Я самый продаваемый боец после него, мы побьем все рекорды»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
logoКонор Макгрегор
logoЛеон Эдвардс
logoХорхе Масвидаль
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