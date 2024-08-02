Трамп в случае избрания президентом США намерен принять меры против мужчин в женских соревнованиях (Fox News)

Теги Олимпиада-2024 Политика бокс Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Дональд Трамп выступил против участия мужчин в женских соревнованиях.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя предвыборного штаба Трампа. Политик баллотируется в президенты США.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр-2024 в Париже двух боксерш с повышенным тестостероном – Иман Хелиф из Алжира и Линь Юй-тин из Тайваня. В 2023 году они не прошли гендерный тест для участия в чемпионате мира под эгидой IBA.

«Президент Трамп недвусмысленно дал понять, что он не поддержит участие мужчин в женских видах спорта – это безумная и несправедливая реальность, которую допустили радикальные левые политики, такие как Камала Харрис.

Вернувшись в Белый дом, президент Трамп немедленно примет меры по защите женщин и девочек», – заявил представитель кампании Трампа.

В МОК в свою очередь заявляли, что не считают тест на тестостерон идеальным способом определения половой принадлежности.

Скандальный отказ от боя против боксерши с повышенным тестостероном – их на Олимпиаде даже две

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51 комментарий
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Ну в плане популизма Трампу равных нет
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Мужчина бьёт женщину на Олимпийских играх по лицу, комментаторы спортса - о боже так нельзя, мир перевернулся, извращение. Человек сказал, что у него в планах порешать этот вопрос, комментаторы спортса - популист набирает очки, бла бла бла
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Этот дед как всегда любой хайп использует.
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набирает политические очки на хайповой теме. истинный популист
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слишком резко все делает, спалится наш полковник...
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Ответ pan_admiral
Мужчина бьёт женщину на Олимпийских играх по лицу, комментаторы спортса - о боже так нельзя, мир перевернулся, извращение. Человек сказал, что у него в планах порешать этот вопрос, комментаторы спортса - популист набирает очки, бла бла бла
А разве он не популист?
+9
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Ответ pan_admiral
Мужчина бьёт женщину на Олимпийских играх по лицу, комментаторы спортса - о боже так нельзя, мир перевернулся, извращение. Человек сказал, что у него в планах порешать этот вопрос, комментаторы спортса - популист набирает очки, бла бла бла
Соевые либералы. Только они ЗА избиение женщин мужиками на олимпиадах. Вы о разных людях говорите.
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с детства за трампа!!
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Ответ pan_admiral
А разве это важно если он хочет навести порядок?
Сомневаюсь что этим будет заниматься. Как только пройдут ои, всё благополучно забудут, до следующего случая.
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За Дональда)
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Давно пора.
Но главное чтобы Слово не расходилось с Делом (с)
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Ответ Ильнур Хасанов
А разве он не популист?
Ну вообще хорошо бы разобраться в терминах.
Обычно популизм - это набор взаимоисключающих обещаний и идей, чтобы понравиться всем или почти всем.
По данному конкретному вопросу есть две противоположные позиции, Трамп занимает одну из них.
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Ответ MosFzz
Любой хайп использует спящий бидон, которые, не имея никакого отношения к результатам обмена заключёнными, назвал это своим величайшим достижением. Думаю, любой россиянин был бы не против второго срока бидона (жаль снялся) или победы кобылы Харрис. С ними США идут в нужном направлении - в помойку. Трамп просто здравомыслящий человек. Что в наше лихое время уже основание для непризнания на западе.
Такое непризнание на Западе, что люд в Америка почему-то в больших количествах за него голосует.
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Ответ Ильнур Хасанов
Сомневаюсь что этим будет заниматься. Как только пройдут ои, всё благополучно забудут, до следующего случая.
Не забудут. Уже наконец-то отдельные личности стали высказываться на эти темы и перестали бояться общественные порицания
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Ответ Ильнур Хасанов
А разве он не популист?
Нет. Если бы это просто риторика была, как у Макрона по мусульманской теме, тогда да. А дед, я думаю, реально может вопрос решить.
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Ответ Ильнур Хасанов
А разве он не популист?
А разве это важно если он хочет навести порядок?
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Любая адекватная идея сразу штампуется как "популизм") Если считать популизмом запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях, то я лично за такой популизм. И кстати он об этом говорил задолго до последнего кейса на Олимпиаде.
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Охренеть пункты в предвыборной программе пошли)
Не буду пускать мужиков соревноваться к женщинам.
Это заявка на победу)
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Наш человек
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Так такого в принципе быть не должно. И любой президент страны, не должен заниматься таким вопросом.
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Фи... Как это не по женски!))
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В МОК в свою очередь заявляли, что не считают тест на тестостерон идеальным способом определения половой принадлежности. --- Какое их собачье дело? Это задача медиков и учёных.
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Трампыч тебя прокатили, думал на покушении прорвешся но об этом уже забыли, суши сухари тебе не простят
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Ответ Evgueniy
слишком резко все делает, спалится наш полковник...
Уже генерал.
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В любом случае МОК-это позорище
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Умар Кремлёв не отдаст ему своё президентское кресло без борьбы
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Я Доню конечно не жалую, по мне обычный ПОПУЛИСТ, но тут согласен полностью .
Да и вообще в случае гендерного перехода, человек или отказывается от спортивной карьеры или учавструет где участвовал до этого .
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он не поддержит участие мужчин в женских видах спорта

Надо полагать, это он о синхронном плавании ?
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гигачад
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