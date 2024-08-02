Трамп в случае избрания президентом США намерен принять меры против мужчин в женских соревнованиях (Fox News)

Дональд Трамп выступил против участия мужчин в женских соревнованиях.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя предвыборного штаба Трампа. Политик баллотируется в президенты США.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр-2024 в Париже двух боксерш с повышенным тестостероном – Иман Хелиф из Алжира и Линь Юй-тин из Тайваня. В 2023 году они не прошли гендерный тест для участия в чемпионате мира под эгидой IBA.

«Президент Трамп недвусмысленно дал понять, что он не поддержит участие мужчин в женских видах спорта – это безумная и несправедливая реальность, которую допустили радикальные левые политики, такие как Камала Харрис.

Вернувшись в Белый дом, президент Трамп немедленно примет меры по защите женщин и девочек», – заявил представитель кампании Трампа.

В МОК в свою очередь заявляли, что не считают тест на тестостерон идеальным способом определения половой принадлежности.

Скандальный отказ от боя против боксерши с повышенным тестостероном – их на Олимпиаде даже две