Аспиналл – о поединке Джонса и Миочича: «Вечеринка по случаю выхода на пенсию»
Аспиналл сравнил бой Джонса и Миочича с вечеринкой, посвященной выходу на пенсию.
«Это своего рода вечеринка по случаю выхода на пенсию, но... я с нетерпением жду возможности пообщаться с ними и увидеть, как эти ребята выглядят на закате карьеры», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.
Напомним, бой Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит UFC 309. Турнир пройдет в Нью-Йорке в ночь на 17 ноября.
Аспиналл – о бое Джонса и Миочича: «Чтобы Стипе победил, нужно очень сильно ударить Джона по лицу»
Миочич – о критике из-за боя с Джонсом: «Я просто хотел подраться с Джоном. UFC не нужен этот бой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TNT Sports
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