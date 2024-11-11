Аспиналл – о поединке Джонса и Миочича: «Вечеринка по случаю выхода на пенсию»

Аспиналл сравнил бой Джонса и Миочича с вечеринкой, посвященной выходу на пенсию.

«Это своего рода вечеринка по случаю выхода на пенсию, но... я с нетерпением жду возможности пообщаться с ними и увидеть, как эти ребята выглядят на закате карьеры», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл .

Напомним, бой Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит UFC 309. Турнир пройдет в Нью-Йорке в ночь на 17 ноября.

Аспиналл – о бое Джонса и Миочича: «Чтобы Стипе победил, нужно очень сильно ударить Джона по лицу»

Миочич – о критике из-за боя с Джонсом: «Я просто хотел подраться с Джоном. UFC не нужен этот бой»