  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Александр Топурия: «Я хочу драться с Яном, мне нужен человек с поясом. Если Мераб опять будет чемпионом, я постою в стороне»
1

Александр Топурия: «Я хочу драться с Яном, мне нужен человек с поясом. Если Мераб опять будет чемпионом, я постою в стороне»

Брат Илии Топурии хочет драться с Яном.

Александр Топурия, брат Илии, хочет провести бой с Петром Яном.

«Есть один боец, с которым я хочу встретиться. Это Ян. 

Я не говорю, что я уже этого заслуживаю, но это то, чего я хочу. Мне нужен человек, у которого есть пояс. Кроме Мераба. Если он опять будет чемпионом, я постою в стороне. Но сейчас он не чемпион, поэтому мне интересен бой с Яном», – сказал Топурия.

Титульный поединок между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

Топурия в прошлом бою победил Бекзата Алмахана на турнире в Катаре в ноябре. У него два боя в UFC – две победы.

Петр Ян: «Мераб думал, что мы друзьями после боя станем?! Он столько всяких гадостей наговорил»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Marca
logoUFC
logoПетр Ян
logoИлия Топурия
logoМераб Двалишвили
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Шлеменко: «Мераб заслужил реванш с Яном, он будет сильнее в третьем бою»
сегодня, 13:13
Яну подарили «Гелик» за 30 млн! И как?
15 декабря, 21:15
Мухаммад похвалил Мераба за стойкость в бою с Яном: «Он стонал от боли, но продолжал идти вперед»
13 декабря, 11:35
Главные новости
Фьюри – Джошуа: «Я настоящий мужик, а ты – неудачник. Не могу дождаться, когда Джейк Пол вырубит тебя»
сегодня, 17:50
Хабиб Нурмагомедов показал фото на фоне гор: «Пару дней назад в Сильди»
сегодня, 16:54Фото
Джейк Пол потрогал Энтони Джошуа за грудь во время стердауна
сегодня, 16:15Фото
Александр Шлеменко: «Я боялся попасть в психологическую яму, и это случилось. Сейчас нужно из нее вылезти»
сегодня, 16:05
Бетербиев – о Кроуфорде: «Стать первым абсолютным чемпионом в трех весовых категориях – такое удается единицам»
сегодня, 15:42
Конференция TOP DOG 40 | Кратос vs Эншент, Доктор vs Нурмагомедов, Погодин vs Мизаушев
сегодня, 15:35ВидеоСпортс"
Джейк Пол: «Никто не сделал для бокса больше за последние 10 лет, чем я»
сегодня, 14:13
Александр Шлеменко: «Мераб заслужил реванш с Яном, он будет сильнее в третьем бою»
сегодня, 13:13
Дмитрию Биволу исполнилось 35 лет
сегодня, 13:04
Арман Царукян: «Гейджи и Пимблетт не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь. Был бы я слабее – был бы там»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото