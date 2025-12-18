Александр Топурия: «Я хочу драться с Яном, мне нужен человек с поясом. Если Мераб опять будет чемпионом, я постою в стороне»
Брат Илии Топурии хочет драться с Яном.
Александр Топурия, брат Илии, хочет провести бой с Петром Яном.
«Есть один боец, с которым я хочу встретиться. Это Ян.
Я не говорю, что я уже этого заслуживаю, но это то, чего я хочу. Мне нужен человек, у которого есть пояс. Кроме Мераба. Если он опять будет чемпионом, я постою в стороне. Но сейчас он не чемпион, поэтому мне интересен бой с Яном», – сказал Топурия.
Титульный поединок между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.
Топурия в прошлом бою победил Бекзата Алмахана на турнире в Катаре в ноябре. У него два боя в UFC – две победы.
