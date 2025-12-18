  • Спортс
  Фьюри – Джошуа: «Я настоящий мужик, а ты – неудачник. Не могу дождаться, когда Джейк Пол вырубит тебя»
Фьюри – Джошуа: «Я настоящий мужик, а ты – неудачник. Не могу дождаться, когда Джейк Пол вырубит тебя»

Фьюри раскритиковал Джошуа.

Тайсон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа за его слова о том, что он «может убить соперника на ринге».

«Мне прислали видео, где Джошуа говорит, что если он убьет кого-то на боксерском ринге. Думаю, он уже слишком стар для таких разговоров. Ему 37 лет, он на закате карьеры, дерется с ютубером. 

Он лает не на то дерево, идиот. Вот тебе забавный факт: я тебя вырублю. Я не ютубер и не вдвое меньше тебя. Я настоящий мужик, а ты – неудачник. Не могу дождаться, когда Джейк Пол вырубит тебя, бездельник», – сказал Фьюри.

Поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоится 19 декабря в Майами. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.

Пока Джошуа ронял Кличко, Джейк Пол ночевал в туалете Белого дома. Как они вообще встретились?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
