Аспиналл – о Чендлере: «Самый неприятный боец для тренерской работы. У него нет тактики – он просто идет вперед»
Том Аспиналл полагает, что у Майкла Чендлера нет тактики во время боя.
«Майкл Чендлер – самый неприятный боец для тренерской работы. У него просто нет тактики, когда он дерется. Он просто идет вперед – это больше напоминает уличную драку в перчатках», – считает временный чемпион UFC Том Аспиналл.
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Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TNT Sports
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