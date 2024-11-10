Аспиналл – о Чендлере: «Самый неприятный боец для тренерской работы. У него нет тактики – он просто идет вперед»

Том Аспиналл полагает, что у Майкла Чендлера нет тактики во время боя.

«Майкл Чендлер – самый неприятный боец для тренерской работы. У него просто нет тактики, когда он дерется. Он просто идет вперед – это больше напоминает уличную драку в перчатках», – считает временный чемпион UFC Том Аспиналл .

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