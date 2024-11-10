Сехудо – о Пратесе: «У него светлое будущее в UFC. Полусредневесы, будьте осторожны»
Генри Сехудо предрекает успех Карлоса Пратеса.
«У Карлоса Пратеса очень светлое будущее в UFC. Полусредневесы, будьте осторожны», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Пратес нокаутировал Нила Мэгни в первом раунде главного события UFC Fight Night 247.
Пратес – о легальности нокаута Мэгни: «Когда я тебя ударю, то не имеет значения, как и куда я попаду. Тебе будет больно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
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