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Сехудо – о Пратесе: «У него светлое будущее в UFC. Полусредневесы, будьте осторожны»

Генри Сехудо предрекает успех Карлоса Пратеса.

«У Карлоса Пратеса очень светлое будущее в UFC. Полусредневесы, будьте осторожны», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Напомним, Пратес нокаутировал Нила Мэгни в первом раунде главного события UFC Fight Night 247.

Пратес – о легальности нокаута Мэгни: «Когда я тебя ударю, то не имеет значения, как и куда я попаду. Тебе будет больно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
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