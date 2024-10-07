Сехудо – о вызове Баутисты: «Я не мог этого слышать. У него во рту были яйца Альдо. Я бы лучше лучше подрался с Жозе»
Генри Сехудо не хочет драться с Марио Баутистой.
«Кто-то сказал мне, что Марио Баутиста вчера вызвал меня на бой. Но я не мог слышать его из-за того, что у него во рту были яйца Альдо.
Ты не получишь бой со мной после такого выступления! Я бы лучше подрался с Жозе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Жозе Альдо проиграл Марио Баутисте раздельным решением судей (29-28, 28-29, 28-29) на UFC 307.
Генри Сехудо: «Ни Аллен, ни Имавов не показали, что готовы к пяти раундам или титульному бою»
Кайла Харрисон раскритиковала Сехудо: «У меня больше олимпийских медалей, его хрупкое эго не может принять это»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости