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Сехудо – о вызове Баутисты: «Я не мог этого слышать. У него во рту были яйца Альдо. Я бы лучше лучше подрался с Жозе»

Генри Сехудо не хочет драться с Марио Баутистой.

«Кто-то сказал мне, что Марио Баутиста вчера вызвал меня на бой. Но я не мог слышать его из-за того, что у него во рту были яйца Альдо.

Ты не получишь бой со мной после такого выступления! Я бы лучше подрался с Жозе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Напомним, Жозе Альдо проиграл Марио Баутисте раздельным решением судей (29-28, 28-29, 28-29) на UFC 307.

Генри Сехудо: «Ни Аллен, ни Имавов не показали, что готовы к пяти раундам или титульному бою»

Кайла Харрисон раскритиковала Сехудо: «У меня больше олимпийских медалей, его хрупкое эго не может принять это»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
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