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Александру Емельяненко предложили бой в ингушском промоушене NFL: «Есть вероятность, что он выступит 21 декабря»

Александр Емельяненко может подраться 21 декабря.

«Готовим конкретное предложение для Александра. Есть вероятность, что он может выступить уже на турнире NFL 21 декабря. Но мы ориентируемся и на следующий год», – сказал президент ингушского ММА-промоушена NFL Гилани Калиматов.

В последний раз Емельяненко дрался в мае-2023, когда победил Евгения Ершова, после чего отправился в Ингушетию для реабилитации от алкогольной зависимости.

Александр Емельяненко: «Ural FC постоянно переносил мой бой. Чтобы в ожидании не сорваться к бутылке, я вернулся в рехаб»

Александр Емельяненко − об алкоголизме: «Я попал в зависимость: только бухал и курил. Молился богу и просил о помощи»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoАлександр Емельяненко
logoMMA
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