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Менеджер Крылова – о срыве боя с Мурзакановым: «В UFC обещают попытаться организовать Никите поединок в декабре-2024»

Никита Крылов может подраться в декабре-2024.

«К сожалению, Азамат снялся с боя по причине травмы. 16 ноября у Никиты боя не будет, но Крылов затратил много сил на лагерь с учетом его прошлой травмы и так далее. Мы намерены провести бой в 2024 году, проговорили этот момент с UFC. И они с нами согласны.

В UFC обещают приложить все усилия, чтобы бой Никиты состоялся в декабре и не позднее», – сказал менеджер полутяжеловеса UFC Никиты Крылова Александр Скаредин.

Напомним, что бой Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова должен был состояться в прелимах UFC 309. В последний раз Крылов дрался в марте-2023, когда победил Райана Спэнна.

Крылов – о поединке Джонс – Миочич: «Хотелось бы, чтобы Стипе завершил карьеру победой над одним из величайших бойцов. Но у него долгий простой и серьезный возраст»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoНикита Крылов
Азамат Мурзаканов
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