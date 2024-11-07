Чемпионка Европы Жиляева пригласила Иман Хелиф в Россию: «Может, в тренировочном режиме побоксируем»

Иман Хелиф пригласили на чемпионат России по боксу среди девушек.

«Мы боксировали с Иман Хелиф . Приглашаем ее на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс.

Может. в тренировочном режиме и побоксируем. Нам, конечно, ничего не страшно, будем боксировать с тем, кто будет в противоположном углу» – сказала чемпионка Европы по боксу Елена Жиляева.

Чемпионат России по боксу среди девушек проходит с 1 по 9 ноября в Подмосковье.

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