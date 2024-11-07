Чемпионка Европы Жиляева пригласила Иман Хелиф в Россию: «Может, в тренировочном режиме побоксируем»
Иман Хелиф пригласили на чемпионат России по боксу среди девушек.
«Мы боксировали с Иман Хелиф. Приглашаем ее на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс.
Может. в тренировочном режиме и побоксируем. Нам, конечно, ничего не страшно, будем боксировать с тем, кто будет в противоположном углу» – сказала чемпионка Европы по боксу Елена Жиляева.
Чемпионат России по боксу среди девушек проходит с 1 по 9 ноября в Подмосковье.
Микропенис, отсутствие матки и наличие яичек. Боксерша Иман Хелиф – все-таки мужчина или это вброс?
МОК – о новых подробностях в деле Хелиф: «Не будем комментировать сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости