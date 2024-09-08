Хелиф – Маску: «Ты ненавидишь меня, хотя даже меня не знаешь. Не знаю, почему ты устроил эту травлю»

Иман Хелиф обратилась к Илону Маску

«Ты ненавидишь меня, хотя даже меня не знаешь. Не знаю, почему ты устроил эту травлю. Ты был несправедлив ко мне и моей семье, к моей матери. Все это время моя мама ежедневно обращалась в больницу.

Я не понимаю, почему мир так себя ведет в наши дни. Я верю в Бога, как истинная мусульманка. Я преодолела это. Надеюсь стать еще сильнее в будущем и вернуться с еще большей мотивацией», – заявила олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф .

В «Нашем деле» заинтересованы в приглашении Иман Хелиф: «Если она готова драться у нас, мы бы это обсудили»

Адвокат сообщил, что боксерша Хелиф подала в суд на Трампа, Маска и Роулинг из-за кибербуллинга