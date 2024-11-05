Микропенис, отсутствие матки и наличие яичек. Боксерша Иман Хелиф – мужчина?

Новые подробности гендерного теста.

Иман Хелиф – главная героиня Олимпиады в Париже. Она попала на ОИ и стала чемпионкой, несмотря на заявления о проваленном ранее гендерном тесте и вызванное этим гигантское давление. После победы история не закончилась.

Журналист из французской расследовательской газеты Le Correspondant Джаффар Айт Аудиа опубликовал результаты гендерного теста Хелиф. Согласно отчету, Хелиф провалила тест – у нее обнаружили XY-хромосомы и внутренние яички.

Так Хелиф действительно мужчина? Тогда как ее пустили на Олимпиаду?

Хелиф провалила два гендерных теста, но попала на Олимпиаду – хотя результаты тестирований не публиковались

Впервые Иман Хелиф сдавала гендерный тест в 2022 году – и, согласно отчету IBA (Международная боксерская организация), его провалила. Результаты тестирования появились спустя четыре дня после окончания чемпионата мира по боксу, где Хелиф заняла второе место. Тогда ее не лишили медали и не дисквалифицировали.

На ЧМ-2023 Хелиф стала третьей и снова провалила гендерный тест. Тогда глава IBA Умар Кремлев заявил, что у Иман Хелиф и таиваньки Линь Юй-тин обнаружили XY-хромосомы. Но сделал это только в день финальных боев, когда выступала Юй-тин. На этот раз обеих спортсменок дисквалифицировали, хотя это не помешало им попасть в Париж.

Несмотря на заявления IBA, МОК допустил Хелиф и Юй-тин до выступлений, заявив о повышенном уровне тестостерона. Обе боксерши попали под сумасшедшее давление, но все равно выиграли золото Олимпиады.

Сама Хелиф всю Олимпиаду отбивалась от нападок, родители публиковали ее детские фотографии, а защитники напоминали, что в Алжире смена пола запрещена на законодательном уровне. Постепенно обвинения на фоне неопубликованных результатов гендерного теста утихли, а Хелиф стала национальной героиней и недавно снялась в фотосессии для журнала Vogue.

Расследование от Le Correspondant: гендерные показатели Хелиф – как у мужчин, попадание на Олимпиаду – благодаря связям друга Баха

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Иман Хелиф от 2023 года. В медицинском заключении сказано, что у Хелиф есть XY-хромосомы и тестикулы, а МРТ таза показала отсутствие матки и наличие яичек в брюшной полости и микропениса, напоминающего увеличенный клитор.

У Хелиф обнаружен дефицит альфа-5-редуктазы второго типа, что говорит о генетической аномалии, которая приводит к нарушению обмена тестостерона и дегидроандростерона. Такие аномалии, препятствующие развитию половых органов, случаются только у представителей мужского пола – гендерных исключений для девочек не существует.

Анализ сравнительной геномной гибридизации показал, что Хелиф – носитель кариотипа 46XY, свойственного мужчинам. Гормональное исследование выявило высокий уровень тестостерона, который превышает максимальный показатель для девушек почти в пять раз – 14,7 нмоль/л против 3 нмоль/л.

Для сравнения: показатели бегуньи Кастер Семени, которую тоже обвиняли в гендерной несправедливости, составляли около 10 нмоль/л. То есть в полтора раза меньше, чем у Хелиф.

Но откуда Джаффар Айт Аудиа достал эти отчеты? Он попал в ведущие клиники Парижа и Алжира и получил доступ к медкарте. В этих клиниках работают топовые эндокринологи, обследовавшие Хелиф – профессора и заведующие отделениями Сумайя Федала и Жак Янг знали про ее аномальные показатели.

Примечательно, что Айт Аудиа публиковал фотографии заключения в соцсетях еще в сентябре. Тогда же на Le Correspondant вышло расследование про Хелиф, но его удалили.

Тогда как Хелиф попала на Олимпиаду? Согласно Le Correspondant, член МОК из Алжира и друг Томаса Баха Мустафа Берраф пролоббировал участие Хелиф на ОИ благодаря связям на самом высоком уровне. Причем Берраф подписал письмо о допуске к участию на ОИ на бланке МОК менее чем через неделю после подачи заявки.

«Берраф, с которым мы связались, защищает себя от любого одностороннего решения, которое не было бы согласовано с президентом МОК, но признает, что «поддержал кандидатуру Хелиф... из патриотизма», – указано в статье-расследовании Le Correspondant.

В 2023 году, когда Хелиф отстранили с ЧМ-2023, она подала апелляцию, которую вскоре забрала. Чем ответит в этот раз?

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Фото: Petter Arvidson, IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press