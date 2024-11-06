Жительница Ирландии обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
Макгрегор обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в Дублине.
Никита Ни Лаймин требует возмещения ущерба в гражданском порядке от Макгрегора и другого мужчины, утверждая, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию.
Но, как стало известно суду во вторник, адвокаты Макгрегора утверждают, что Ни Лаймин пытается вымогать деньги.
Конор был в суде, чтобы услышать, как судья Александр Оуэнс сообщил присяжным, что, по утверждению Ни Лаймин, Макгрегор и Джеймс Лоуренс 9 декабря совершили сексуальное насилие над ней.
Суду сообщили, что Макгрегор забрал Ни Лаймин, парикмахершу из Дублина, и ее подругу после рождественской вечеринки 8 декабря.
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: The Guardian
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