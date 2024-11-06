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Биспинг – о поединке Рахмонова и Эдвардса: «Победил Шавката Рахмонова, ты – мужчина»

Биспинг считает, что Леон Эдвардс должен стать соперником Шавката Рахмонова.

«Для Леона Эдвардса это все. Ты победил Шавката Рахмонова, ты – мужчина. Что это дает тебе? Что ж, тогда ты возвращаешься в борьбу за титул. Вероятно, проведешь реванш с Белалом Мухаммадом.

Он хочет снова сразиться с Белалом. Исправить ошибки, доказать миру и самому себе, что он лучше. Но что еще важнее, он хочет вернуться и стать чемпионом мира в полусреднем весе», – сказал Майкл Биспинг.

На турнире UFC 304 Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением судей.

Драться полшестого утра, не спав всю ночь – нормально? Так прошел титульник UFC

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Michael Bisping
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logoШавкат Рахмонов
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