Уайт – о Трампе: «Самый неунывающий мужик, которого я знаю»

Дана Уайт высказался о Дональде Трампе со сцены перед жителями США.

«Это карма, дамы и господа. Никто не заслуживает это больше, чем семья Трампа. Вот что происходит, когда на вас прет машина.

Его не остановили – он продолжает двигаться вперед. Самый неунывающий мужик, которого я знаю. Он заслужил это. Спасибо, Америка!» – сказал Дана Уайт .

Выборы президента в США проходили 5 ноября. 47-м президентом стал Дональд Трамп.