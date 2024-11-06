Уайт – о Трампе: «Самый неунывающий мужик, которого я знаю»
Дана Уайт высказался о Дональде Трампе со сцены перед жителями США.
«Это карма, дамы и господа. Никто не заслуживает это больше, чем семья Трампа. Вот что происходит, когда на вас прет машина.
Его не остановили – он продолжает двигаться вперед. Самый неунывающий мужик, которого я знаю. Он заслужил это. Спасибо, Америка!» – сказал Дана Уайт.
Выборы президента в США проходили 5 ноября. 47-м президентом стал Дональд Трамп.
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Sports
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