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Дана Уайт, Илон Маск и Колби Ковингтон посетили резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго 3 во время выборов

Трамп, Маск, Уайт и Ковингтон вместе следят за ходом выборов президента США.

Выборы президента в США проходят 5 ноября. На пост главы государства претендуют представитель республиканцев Дональд Трамп и представитель демократов Камала Харрис.

«Он абсолютный дикарь, стальные яйца!» Бойцы UFC восхищаются Трампом после покушения

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Championship Rounds
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoКолби Ковингтон
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