Дана Уайт, Илон Маск и Колби Ковингтон посетили резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго 3 во время выборов
Трамп, Маск, Уайт и Ковингтон вместе следят за ходом выборов президента США.
Выборы президента в США проходят 5 ноября. На пост главы государства претендуют представитель республиканцев Дональд Трамп и представитель демократов Камала Харрис.
«Он абсолютный дикарь, стальные яйца!» Бойцы UFC восхищаются Трампом после покушения
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Championship Rounds
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