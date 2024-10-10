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Пол – о Перейре после UFC 307: «1000%, что побью его в боксе»

Джейк Пол не сомневается в победе над чемпионом UFC Перейрой в боксе.

«[Халил] Раунтри показал его дыры, он потряс его – Перейре не нравятся удары по корпусу. Да, в ММА Алекс Перейра оторвал бы мне голову, но бокс – совершенно другой вид спорта, с его темпом, стилем. Если он найдет способ уйти из UFC, мы бы с ним договорились», – считает блогер и боксер Джейк Пол.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри в четвертом раунде на UFC 307. Раунтри уверенно забрал первые два раунда.

Майк Тайсон подерется с Джейком Полом в 58 лет – это безумие. У него вообще есть шансы?

Опубликовано: Денис Степь
Источник: MMA Junkie
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Халил Раунтри
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