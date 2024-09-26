Мухаммад раскритиковал Усмана: «Я пришел к нему на подкаст и разнес словесно и ментально»

Белал Мухаммад рассказал о походе на подкаст Камару Усмана.

«Уморительно, правда? Усман не упоминал мое имя, не замечал меня. Он обращался ко всем и говорил: «О, этот парень заслужил шанс». Но у меня в то время была большая победная серия, но я для него будто бы не существовал.

Меня пригласили на его подкаст, где я разнес его словесно и ментально. Это было написано на его лице. Ему не нравится быть не на вершине, а я тот парень, который наверху сейчас», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Белал − о тренировках с Хабибом: «Он заказывал себе кофе, когда лежал на мне»

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