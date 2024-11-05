Обновление рейтингов UFC: Тагир Уланбеков поднялся на 11-е место в наилегчайшем весе

Тагир Уланбеков улучшил положение в рейтинге наилегчайшего веса UFC.

По итогам турнира UFC Fight Night 246 были обновлены рейтинги дивизионов. Тагир Уланбеков поднялся на одну строчку, заняв 11-е место.

В последний раз Тагир дрался в декабре-2023, когда победил Кори Дердена.

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