Миочич – о Нганну: «Я не сержусь на него. У нас счет 1-1. Пусть так оно и будет»

Стипе Миочич не расстроен тем, что не получил третий бой с Фрэнсисом Нганну.

«Он чувствует, что лучше для него и его семьи. Я не сержусь на него. У нас счет 1-1. Пусть так оно и будет. К сожалению, последнее очко досталось ему», – сказал экс-чемпион UFC Стипе Миочич .

Напомним, Миочич победил Нганну единогласным решением в 2018-м, в третий раз защитив титул чемпиона тяжелого веса.

В 2021-м Стипе уступил Фрэнсису пояс, проиграв нокаутом во втором раунде.

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