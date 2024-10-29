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Сергей Павлович подерется с Жаирзиньо Розенстрайком 1 февраля в Саудовской Аравии (MMA Mania)

Бой Сергея Павловича и Жаирзиньо Розентстрайка состоится 1 февраля.

По информации MMA Mania, поединок в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Павлович идет на серии из двух поражений: в ноябре-2023 его нокаутировал Том Аспиналл, а в июне-2024 победил Александр Волков.

Розенстрайк в последний раз дрался в августе-2024, когда победил Тая Туивасу раздельным решением судей.

Аспиналл описал ведущих тяжеловесов UFC двумя словами: «Павлович − очень опасный, Волков − высокий и неуклюжий»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Mania
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тяжелый вес (MMA)
logoСергей Павлович
logoЖаирзиньо Розенстрайк
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