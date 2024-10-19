Сергей Павлович – о возвращении в октагон: «Ориентируемся на конец января»
Сергей Павлович рассказал о дате следующего поединка.
«Парни, ориентируемся на конец января», – написал боец UFC Сергей Павлович в соцсетях.22 июня Сергей Павлович проиграл Александру Волкову единогласным решением судей.
«Ничего не мог есть – все выходило обратно». Волков победил Павловича со стафилококком
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: телеграмм Сергея Павловича
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