Боец UFC Стольцфус – о бонусе за победу: «Просто потрясающе. Для человека, живущего на зарплату рабочего, неожиданно получить $50 тысяч сверху»

Боец UFC Стольцфус объяснил, насколько для него важен денежный бонус за выступление.

«Для человека, живущего на зарплату рабочего, неожиданно получить $50 тысяч сверх этой суммы. Это просто потрясающе», – признался боец UFC Дастин Стольцфус.

Добавим, что помимо Стольцфуса, бонус в $50 тысяч за выступление на UFC Fight Night 246 получили Жасмин Джасдависиус, Чарльз Жорден и Юссеф Залал.

Стольцфус победил Марка-Андре Барио нокаутом в первом раунде.

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