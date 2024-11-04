Боец UFC Стольцфус – о бонусе за победу: «Просто потрясающе. Для человека, живущего на зарплату рабочего, неожиданно получить $50 тысяч сверху»
Боец UFC Стольцфус объяснил, насколько для него важен денежный бонус за выступление.
«Для человека, живущего на зарплату рабочего, неожиданно получить $50 тысяч сверх этой суммы. Это просто потрясающе», – признался боец UFC Дастин Стольцфус.
Добавим, что помимо Стольцфуса, бонус в $50 тысяч за выступление на UFC Fight Night 246 получили Жасмин Джасдависиус, Чарльз Жорден и Юссеф Залал.
Стольцфус победил Марка-Андре Барио нокаутом в первом раунде.
UFC Fight Night 246: Морено победил Альбази, Намаюнас проиграла Блэнчфилд, Романов победил Феррейру
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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