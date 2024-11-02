0

Официально: поединок Иэна Гэрри и Хоакина Бакли возглавит турнир UFC Fight Night 15 декабря

Стал известен следующий соперник Иэна Гэрри в UFC.

Им станет девятый номер полусреднего веса Хоакин Бакли (20-6).

Бой Бакли против Иэна Гэрри (15-0) станет главным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет в Тампе (США) в ночь на 15 декабря.

Бакли нокаутировал Стивена Томпсона на UFC 307.

Гэрри в июне победил единогласным решением Майкла Пейджа.

Колби Ковингтон может провести бой против Иэна Гэрри

Брэди хочет бой с Гэрри: «Иэн думает, что он, #####, божий дар на Земле, но это не так»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
logoUFC
logoMMA
logoUFC Fight Night
logoХоакин Бакли
logoИэн Гэрри
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бакли вызвал Рахмонова: «Людям нужны нокауты и финиши. Это мы и устроим»
3вчера, 15:51
Рахмонов – о фаворите поединка с Гэрри: «У меня 100% досрочных побед, а у него 53%. Это будет даже не близкий бой»
621 июля, 10:27
Усман − о следующем сопернике: «Рахмонов, Гэрри, Маддалена или Мухаммад»
516 июля, 11:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
UFC Fight Night 246: Морено против Альбази, Романов подерется с Феррейрой
1 минуту назад
Двалишвили – о срыве боя Нурмагомедова и Ядуна: «Сун не отказывался драться, это Умар не подписал контракт. Не верьте его лживому рту»
435 минут назад
Перейра готов драться с Анкалаевым не ранее весны 2025-го
554 минуты назад
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
88сегодня, 09:12
Кормье – о реакции Фахретдинова на критику: «Идиот. Ему просто нужно признать, что он проиграл»
13сегодня, 07:08
Реванш Махачев – Царукян запланирован на UFC 311 (Манук Акопян)
7сегодня, 06:58
Магомед Анкалаев: «Я собираюсь победить Перейру и сразу дать ему реванш. Остановлю его дважды подряд»
3сегодня, 06:50
Али Абдель-Азиз: «Ядун – единственный, кто был готов драться с Умаром»
1сегодня, 06:40
Белал – о возможном временном поясе в полусреднем весе: «Меня не будет шесть недель, а не месяцев»
сегодня, 06:23
Двалишвили – в соцсетях: «Если UFC захочет, чтобы я подрался с Умаром, то я это сделаю»
3сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото