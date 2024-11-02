Официально: поединок Иэна Гэрри и Хоакина Бакли возглавит турнир UFC Fight Night 15 декабря

Стал известен следующий соперник Иэна Гэрри в UFC.

Им станет девятый номер полусреднего веса Хоакин Бакли (20-6).

Бой Бакли против Иэна Гэрри (15-0) станет главным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет в Тампе (США) в ночь на 15 декабря.

Бакли нокаутировал Стивена Томпсона на UFC 307.

Гэрри в июне победил единогласным решением Майкла Пейджа .

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