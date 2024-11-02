Официально: поединок Иэна Гэрри и Хоакина Бакли возглавит турнир UFC Fight Night 15 декабря
Стал известен следующий соперник Иэна Гэрри в UFC.
Им станет девятый номер полусреднего веса Хоакин Бакли (20-6).
Бой Бакли против Иэна Гэрри (15-0) станет главным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет в Тампе (США) в ночь на 15 декабря.
Бакли нокаутировал Стивена Томпсона на UFC 307.
Гэрри в июне победил единогласным решением Майкла Пейджа.
Колби Ковингтон может провести бой против Иэна Гэрри
Брэди хочет бой с Гэрри: «Иэн думает, что он, #####, божий дар на Земле, но это не так»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости