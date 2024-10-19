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UFC Vegas 99: Эрнандес – Перейра, Николау – Алмабаев и другие бои

В ночь на 20 октября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night, который возглавит бой в среднем весе между Энтони Эрнандесом и Мичелом Перейрой.

Главные бои турнира:

• Энтони Эрнандес (12-2) – Мичел Перейра (31-11);

Роб Фонт (20-8) – Кайлер Филлипс (12-2);

• Чарльз Джонсон (16-6) – Су Мудаэржи (16-6);

• Джейк Хадли (11-3) – Камерон Смозерман (11-4);

• Даррен Элкинс (28-11) – Дэниель Пинеда (28-16);

• Матеус Николау (19-4-1) – Асу Алмабаев (20-2);

• Остен Лэйн (12-5) – Робелис Деспанье (5-1).

Начало основного карда – 02:00 по мск. В прямом эфире турнир покажет «Матч ТВ».

Взвешивание перед UFC Vegas 99: Эрнандес и Перейра показали одинаковый вес

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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logoUFC Fight Night
Мичел Перейра
logoАсу Алмабаев
logoРоб Фонт
Энтони Эрнандес
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